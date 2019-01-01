كيف أثر ما يحصل في لبنان على صناعة الدراما فيه؟

جهينة نيوز:

بسبب ما يجري في الشارع اللبناني تأثرت صناعة الدراما وبشكل سلبي فتوقفت بعض الأعمال الدرامية كما تأجلت أخرى والبعض منها اضطر لأساليب أخرى للعمل على إنهائها في وقتها المتفق عليه

فقد كشفت معلومات أخيرة أنه وبسبب الاحتجاجات الاخيرة وقطع الطرقات في لبنان اضطر فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل" مافي" إلى حجز فندق في منطقة جبيل فريق تص لمجموعة من الممثلين، لمتابعة أعمال تصوير العمل الذي تنتجه شركة صادق الصباح بإشراف المخرجة السورية رشا شربتجي حيث أن الشركة متّفقة على تاريخ محدّد لعرض السلسلة أو الجزء الثاني من "ما فيي" وهو من بطولة الممثل السوري معتصم النهار وفاليري أبو شقرا وأحمد الزين إلى ومجموعة من الممثلين

كما انتشرت معلومات عن تأخّر قد يطرأ على بداية تصوير مسلسل "2020" الذي سيضم نادين نسيب نجيم إلى جانب النجم" قصي الخولي، إضافة إلى إن المخرج فيليب أسمر لم ينهِ التحضيرات الخاصة بالعمل الذي ينقل قصة مافيات وصراعات داخلية على النفوذ.

كما تم تأجيل تصوير مسلسل" الهيبة" الذي يعيد تيم حسن إلى شخصية جبل شيخ الجبل بعد ألأن خرج منها في مسلسل العميد الذي سيبصر النور قريبا وتؤدي مع حسن البطولة في العميد الفنانة كاريس بشار