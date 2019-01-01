الجيش الروسي يستولي على صاروخ ’إسرائيلي’ متطور في سوريا

جهينة نيوز:

أشارت القناة السابعة العبرية، إلى أن الجيش الروسي حصل على صاروخ إسرائيلي متطور وأرسله إلى روسيا للدراسة، وذلك وفقاً لتقارير بعض وسائل الإعلام الروسية والصينية.

وبحسب القناة العبرية، فإن التقارير تتحدث عن صاروخ أرض - جو من نوع "مقلاع داود" - الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة وهو جزء من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي ولديه قدرات صاروخية مضادة للصواريخ الباليستية - أطلقته "إسرائيل" في تموز من العام الماضي لاعتراض صاروخين سوريين أطلقا على الأراضي "الإسرائيلية"، سقط في الأراضي السورية ولم ينفجر، حيث تم تحديد موقعه من قبل القوات العسكرية الروسية التي منعت نشر معلومات حول الموضوع في ذلك الوقت، وتم شحنه إلى روسيا، لدراسة هذا السلاح المتطور عن قرب من قبل المهندسين الروس.