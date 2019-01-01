مسؤول إيراني: أمريكا بصدد صناعة (داعش) جديد

جهينة نيوز:

أكد المساعد البرلماني في الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار أن أمريكا تنقل عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي إلى أفغانستان وتقوم بحمايتهم بغية “إيجاد داعش جديد في المنطقة بعد انتهاء صلاحية النسخة الحالية”.

وبين جوكار في حديث لوكالة مهر الإيرانية للأنباء أن أمريكا أوجدت تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة من أجل تنفيذ مآربها وإيجاد حالة نزاع وعدم استقرار في العالم الإسلامي خدمة للكيان الصهيوني موضحاً أن مقاومة الشعبين السوري والعراقي بمساعدة الأصدقاء أحبطت هذا المخطط.

ورأى جوكار أن ما يتعلق بأخبار قتل أمريكا للبغدادي متزعم تنظيم (داعش) الإرهابي ما هو إلا حركة إعلامية تهدف للتأثير على الرأي العام الداخلي وعلى المحيط السياسي والانتخابي في أمريكا لإظهارها بمظهر البطل محارب الإرهاب”.