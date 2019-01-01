الرئيس عون: إحالة 17 ملف فساد للتحقيق.. الحكومة الجديدة ستضم وزراء بعيدين عن شبهات الفساد

جهينة نيوز:

أكد العماد ميشال عون أن 17 ملف فساد أحيل على التحقيق وسيتم السير بها، لافتًا إلى أن الحكومة العتيدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

وعقب استقباله وفد بعثة مجموعة 'البنك الدولي' برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 'ساروج كومار جاه' والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان 'يان كوبيتش' بحضور الوزير 'سليم جريصاتي' ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب 'ابراهيم كنعان'، قال الرئيس عون إن 'كومارجاه أكد استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها'.

وخلالَ اللقاء لفت عون الى أنَّ التحقيقاتِ التي ستتم مع مسؤولينَ حاليين وسابقين لن تستثنيَ احدا من المتورطينَ بالفساد.

وشدد على أنَّ لبنان بأمسِّ الحاجةِ الى حكومةٍ منسجمةٍ قادرةٍ على الانتاجِ ولا تعرقلها الصراعاتُ السياسية، وتلقى الدعمَ من الشعبِ.

واضاف الرئيسُ اللبناني أنَّ المشاريعَ الاصلاحية المطلوبة لاستكمالِ منظومةِ مكافحةِ الفساد، باتت في عهدةِ البرلمان واهمُها رفعُ السريةِ المصرفيةِ والحصانةِ عن المتهمينَ بالفساد واستعادةِ الاموالِ المنهوبة وانشاءِ المحكمةِ الخاصةِ بالجرائمِ المالية.

قناة العالم