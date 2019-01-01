أغنية جديدة لمغني البوب الراحل جورج مايكل

جهينة نيوز:

طُرحت اليوم أغنية جديدة سجّلها المغني الراحل جورج مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو قبل وفاته في عام 2016 وفيها يتطرق نجم البوب البريطاني إلى آفات المجتمع.

وهذه أول أغنية كان مايكل سجّلها منذ عام 2012، وتحمل عنوان "ذيس إيز هاو" وستُقدم في نهاية الفيلم الجديد "لاست كريسماس" من بطولة إيميليا كلارك وهنري جولدينج. ويستوحي الفيلم أحداثه من أغنيات قدّمها مايكل بمفرده أو عندما كان عضواً في الثنائي الغنائي (وام).

وبزغ نجم مايكل، الذي تعد أعماله ضمن الأكثر مبيعا على مر العصور، في الثمانينيات كأحد عضوي الثنائي(وام) وتوفّي منزله في يوم عيد الميلاد عام 2016 عن عمر 53 عاماً. وقال طبيب شرعي إن مايكل توفي لأسباب طبيعية.

وجاء في بيان صحافي أن "الأغنية التي لم تُطرح من قبل والتي سجّلها مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو هي أول إصدار أصلي له في سبع سنوات"، مضيفاً: "تتناول الكلمات التي كتبها النجم بمفرده آفات المجتمع بأسلوبه المتميز الذي يمزج بين انتقاد الذات والدعابة