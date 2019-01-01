اسيل عمران في" اجازة" مسلسل خليجي جديد

جهينة نيوز:

اعلنت شركة جولدن لاين عبر حسابها على انستغرام عن البرومو الرسمي للمسلسل الخليجي إجازة

واشارت الشركة في منشورها أن المسلسل من بطولة اسيل عمران ومروى محمد وتركي اليوسف واحمد شعيب ونخبة من نجوم الفن الخليجي وتأليف سلام كسيري و اخراج محمد لطفي وانتاج شركتي اي سي ميديا وجولدن لاين

تدور احداث المسلسل حول رجل يغيش حالات شك بأن من حوله يتآمرون عليه فيقرر الانتقام منهم بطريقة مبتكرة

يذكر ان الشركتان تتعاونان في العمل البدوي صقار الذي يعيد الدراما البدوية الى شاشات التلفزيون وهو من بطولة عراب الدراما البدوية رشيد عساف