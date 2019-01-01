بعد تعرضه لانتقادات.. أحمد فلوكس ينتج أغنية للرد عليها

جهينة نيوز:

قرر أحمد فلوكس أحد أبطال فيلم" الممر" إنتاج أغنية بصوت "إسلام"، للرد على منتقديه بعد حملة التنمر التي تعرض لها، قبل أيام، بسبب دوره في الفيلم للمخرج شريف عرفة، الذي جسد فيه دور ضابط صاعقة استشهد على يد ضابط إسرائيلي في نكسة 1967.

فلوكس سينتج الأغنية على غرار أغنية "الخاين"، التي استعان فيها بصوت "إسلام" لمهاجمة المقاول محمد علي بسبب إساءته لمصر، مضيفاً أن الأغنية ستتضمن جملة توفيق الدقن الشهيرة "يا آه، يا آه" للسخرية من الذين انتقدوه وتنمروا عليه وإسلام يعكف حالياً على كتابة الأغنية وتلحينها، استعداداً لتنفيذها في الأيام المقبلة.

وتعرض فلوكس لهجوم عنيف بعد عرض الفيلم تليفزيونياً في ذكرى انتصارات حرب تشرين، وبعد مشاركته في حملات خيرية في مصر، ما جعله محل سخرية مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه لا يزال يتقمص دوره في الفيلم.

الممر فيلم مصري يحكي قصة بطولات من حرب تشرين وعرض على شاشات التلفزيون المصري في السادس من تشرين الماضي ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور في الشارع المصري، شارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، وإياد نصار، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة