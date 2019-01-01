بدء عمليات حلج الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة بمعدل 100 طن يوميا

جهينة نيوز:

بدأ محلج الفداء بحماة اليوم عمليات حلج الأقطان المحبوبة المستلمة من فلاحي المحافظات الشرقية خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدير المحلج هشام كردي لسانا أن المحلج يعمل حالياً بورديتين صباحية ومسائية وبطاقة حلج تصل إلى نحو 100 طن يومياً مبيناً أن المحلج يمكن أن يعمل بثلاث ورديات عند الضرورة وذلك لوجود عشر آلات حلج وعمال دائمين وآخرين موسميين لديهم خبرة في عمليات الحلج.

ولفت إلى أن المحلج يواصل استلام الأقطان المحبوبة من فلاحي محافظات الرقة والحسكة ودير الزور حيث استلم لغاية يوم الثلاثاء 8880 طنا من القطن المحبوب منوهاً بأن إجراءات استلام المحصول من الموردين تسير بشكل جيد.

وكان محلج الفداء بحماة استلم العام الماضي 17 ألف طن من الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية إضافة إلى 221 طنا من فلاحي المحافظة.