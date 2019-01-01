40 لوحة زيتية بطلتها الانثى في معرض للفن التشكيلي بدمشق

جهينة نيوز:

زار وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني معرض الفنان التشكيلي علي حسين المقام في غاليري ألف نون بدمشق تحت عنوان "حلم" بحضور الفنان التشكيلي بديع جحجاح.

المعرض يضم حوالي الـ40 لوحة فنية زيتية طغت عليها الألوان الداكنة وكانت بطلتها المرأة بحضورها الأنثوي الخاص مع أسلوب تعبيري غني بالمفردات الجمالية صاغ من خلالها الفنان حسين رؤيته الخاصة لعالم مليء بالجمال والأمل بعيداً عن آثار الحرب ومنعكساتها.

الجدير بالذكر أن الفنان علي حسين درس الفن دراسة خاصة وأقام 21 معرضاً فردياً داخل سورية وخارجها وافتتح صالة سومر للفنون في حلب ما بين عامي 1983 و 1986 ورسم الموتيفات للصحافة السورية والعربية وصمم العديد من أغلفة الكتب وهو عضو في اتحاد التشكيليين السوريين .