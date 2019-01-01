الاعتصامات اللبنانية متواصلة أمام المرافق العامة وتظاهرات طلابية احتجاجية في شوارع عدة

جهينة نيوز:

يواصل المتظاهرون في لبنان احتجاجاتهم منذ أكثر من أسبوعين، حيث اعتصموا اليوم الأربعاء أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة اللبنانية بيروت ومختلف المحافظات.

واعتصم عدد من المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت، فيما جابت مسيرة طلابية شوارع العاصمة كذلك الأمر وتظاهر عدد من المواطنين أمام شركة “أوجيرو” للاتصالات في منطقة جونيه شمال بيروت، فضلاً عن تنفيذ البعض الآخر اعتصاماً أمام وزارة التربية في منطقة الأونيسكو في العاصمة.

بدورها الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أفادت بأن المتظاهرين قاموا بإقفال مداخل مصلحة تسجيل السيارات في بيروت، وتمكنوا من إخراج الموظفين من داخل المركز، بالإضافة إلى قيامهم بإقفال معمل الجية الحراري واضعين ورقة كُتب عليها “ممنوع الدخول”.

وأضافت الوكالة أن مجموعة من الشبان أقفلوا صباح اليوم البوابة الخارجية لمعمل “سبلين” الحراري لمنع الموظفين من الدخول، ووضعوا لافتة على البوابة كتب عليها “ثوار الإقليم”.

وفي الجنوب اللبناني، جالت تظاهرات طلابية شوارع عدد من المناطق، فضلاً عن قيام عدد من طلاب الجامعة اللبنانية بالاعتصام أمام مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية.

أما بالنسبة للبقاع اللبناني، فقد اعتصم عدد من الطلاب في بلدة بر الياس أمام المدارس، كما نفذوا تظاهرة احتجاجية تحت شعار “لا دراسة لا تدريس”.

وفي طرابلس، أيضاً اعتصم المحتجون أمام مبنى فرع مصرف لبنان، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات تطالب بإسقاط السياسة المالية التي قسمت لبنان إلى طبقتين فقيرة وغنية، وذلك حسب ما ذكرته الوكالة اللبنانية المذكورة أعلاه.