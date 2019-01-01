ما هو رأي مصفى قمر بتقليد تامر حسني له؟

جهينة نيوز:

تحدث الفنان المصري مصطفى قمر لمواقع صحفية عن تكريمه من قصر السينما، مؤكدًا أن حديثه هذا العام مختلف عن 5 سنوات مضت من حيث مشكلات الساحة السينمائية والغنائية، وقد استطاع توصيل الكثير من الرسائل بشأن أحوال الفن حاليًا وأزمات المطربين الجدد.

وفي لقاء الاعلاميين سأله أحدهم عن رأيه بتقليد الفنان المصري تامر حسني له أجاب قمر أنه لا يظن أن تامر حسني يقلده أو يسير على نهجه لأن تامر لو سار على نهج أحد، لما حقق كل هذا النجاح، مؤكدًا أنه كأخ صغير يشاهد أعماله ويتعلم منها، مبديًا سعادته بتامر وبالمطرب محمد حماقي