البنك الدولي مستعد لدعم لبنان.. بشرط؟

جهينة نيوز:

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن للحكومة اللبنانية الجديدة بشرط أن تكون ملتزمة بالحوكمة الرشيدة وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين.

وقال البنك في بيان له: "بعد أن التقى المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار بالرئيس اللبناني ميشال عون، حيث تباحثت الأطراف بالتشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين".

واعتبر البنك الدولي في بيانه أن لبنان يمر في مرحلة خطرة اقتصاديا خصوصا مع غياب السلطة التنفيذية.

ونجحت احتجاجات اللبنانيين في إسقاط الحكومة اللبنانية بعد ضغط مستمر، دام لأكثر من أسبوعين فشلت خلالها القوى السياسية المنضوية في الحكومة الوطنية من الصمود، أمام تحركات الشارع المطلبية التي فاجئت بتنحي الحريري عن كرسي رئاسة الحكومة، بالرغم من الضغوطات المختلفة المطالبة بصموده بوجه شعبه.