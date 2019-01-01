اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور تتابع اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي

جهينة نيوز:

تابعت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وحسبما افادت سانا فإن اللجنة ستعقد اليوم جلستي عمل صباحية ومسائية تتخللهما استراحة وان جلسات اللجنة مغلقة أمام الإعلام.

وعقدت اللجنة أمس جلستين حيث أعلنت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أنه تم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية.

يشار إلى أن اللجنة المصغرة مؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي.

واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور يوم الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.