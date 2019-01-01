1٫123 مليار ليرة مبيعات السورية للتجارة بالسويداء

جهينة نيوز:

بين مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء حسين صافي لصحيفة الثورة أن أعمال الفرع منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي خلصت إلى تصريف مادة التفاح المسوقة خلال الموسم الماضي وبيع كمية 75 طنا من مادة الحمضيات في منافذ البيع وعبر السيارات الجوالة.

ولفت صافي إلى أنه تم تجهيز صالة المدينة بتشكيلة واسعة من الخضار والفواكه والمواد الغذائية والزيوت والسمون والسكر وغيرها وبلغت مبيعات القرطاسية واللوازم المدرسية 15 مليون ليرة كما افتتح الفرع معرضا للسجاد الآلي والمدافىء وكافة مستلزمات شهر الشتاء والعمل بشكل يومي على تأمين كافة المواد من ألبان واجبان وبيض ولحوم وخضار وفواكه وغيرها إلى جهات القطاع العام وتوزيع الغاز المنزلي في الصالات عبر البطاقة الذكية.

واشار مدير الفرع إلى أن عملية البيع بالتقسيط للمواطنين ما زالت مستمرة للذين يقبضون رواتبهم من المصرفين العقاري والتجاري وذلك عن طريق منحهم قروضا لشراء السلع المعمرة من المؤسسة السورية للتجارة بسقف 500 ألف ليرة ولمدة خمس سنوات كما يقوم الفرع بتقسيط مادة السجاد للعاملين في الدولة وبسقف 200 ألف ليرة ولمدة 24 شهرا، ونظرا لنقص العمالة في منافذ البيع تم تعيين عدد من العمال المياومين في الصالات وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة ريثما يصدر الملاك العددي في المؤسسة كما أن مبيعات الفرع منذ بداية العام الجاري ولغاية الفترة المذكورة آنفا بلغت مليارا و123 مليون و710 آلاف ليرة.