واشنطن: إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"

جهينة نيوز:

وصف الناطق باسم الخارجية الأمريكية إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بأنه "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".

وتابع الناطق باسم الخارجية في سياق حديثه لـ"سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة أقصى ضغط على إيران حتى تتخلى عن سلوكها المزعزع للاستقرار، على حد تعبيره.

وكان نائب الرئيس الإيراني قال إن بلاده ستبدأ في تخصيب اليورانيوم ابتداءً من اليوم الاربعاء عند مستوى 5 بالمئة، في "فوردو" حيث كان متوقفا بسبب الاتفاق النووي.

وصرح علي أكبر صالحي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الثلاثاء، بأن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم في 6 تشرين الثاني عند مستوى 5 في المئة في منشأة في فوردو، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن صالحي قوله "إن تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المئة في المنشأة في فوردو سيبدأ غدا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستتخذ غدا، الأربعاء، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.