50 % معدل ازدياد الطلاب المستجدين في "آداب دمشق".. وضع مركز خدمة المواطن منع التلاعب والفساد

جهينة نيوز:

كشفت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاتنة الشعال لـ«الوطن» أن الكلية طبقت امتحاناً معيارياً للطلاب هو الأول من نوعه على صعيد الطلاب المتقدمين إلى مفاضلة الدراسات العليا للغة الإنكليزية في الآداب والعلوم الإنسانية بموجب قرار مجلس التعليم العالي الصادر مؤخراً، والذي يأتي ضمن إجراءات الوزارة بالتركيز على النوعية مع اختيار عدد كاف من الطلاب وتحديد نتيجة التقدم إلى اللغة الإنكليزية ضمن الاختبار التحريري ليضاف إلى درجات الطالب وعلامة الشفهي أيضاً.

ولفتت الشعال إلى أن الأسئلة وضعت من لجنة متخصصة، علماً أنه بإمكان جميع الطلاب بالجامعات التقدم إلى اللغة الإنكليزية لاستكمال درجة الدكتوراه، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين وصل إلى 80 طالباً وطالبة، مضيفة: أهمية الإجراء المتخذ لحسن المخرجات في اللغات، ولاسيما مع اتخاذ جميع الإجراءات لإجراء الامتحان وتأمين المستلزمات اللازمة، مبينة أن قسم اللغة الإنكليزية يضم 19 ألف طالب وطالبة.

كما كشفت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن عدد الطلاب المستجدين ممن تقدموا بطلباتهم وصل إلى 8 آلاف طالب وطالبة، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى الخميس القادم، متوقعة أن يصل عدد الطلاب المستجدين المسجلين إلى 10 آلاف طالب من مختلف المفاضلات، مبينة أنه من المقرر أن يفتتح باب التسجيل عن بعد للطلاب القدامى في السنوات الأخرى الأحد القادم مع قبول مختلف الطلاب، مع تهيئة جميع التجهيزات.

وأشارت الشعال إلى وجود أعداد كبيرة من الطلاب ممن تقدموا بطلبات انتقال إلى جامعة دمشق «الآداب والعلوم الإنسانية» مبينة أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الطلاب الإجمالي الـ110 آلاف طالب وطالبة، 10 آلاف منهم مستجد، وهناك نحو 18 ألف طالب وطالبة ممن تمت تسوية وضعهم بموجب المرسوم الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية.

وبينت الشعال أن نسبة الزيادة في الطلاب المستجدين هذا العام بلغت 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، كما أن الرقم الإجمالي للطلاب ازداد بأكثر من 25 ألف طالب سواء على صعيد الطلاب المستجدين أم طلاب المرسوم.

وأكدت الشعال وجود التزام كبير في الحضور هذا العام بنسبة دوام تفوق الـ95 بالمئة، مع التشديد بالاعتماد على الكتاب الجامعي وعدم اللجوء إلى الملخصات والتركيز على حضور الطالب، كما أن الأسئلة تركز على الحضور والكتاب، مضيفة: إن الطالب في بعض اللغات كالفارسي والألماني والروسي مفترض أن تكون نسبة الدوام 75 بالمئة وعند عدم الالتزام يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان، وسط إجراءات لتعزيز الدوام.

وعن وضع مركز خدمة المواطن أوضحت الشعال أنه تم تطبيق منح لجميع أنواع الخدمات الطلابية ضمن المركز، مع وضع 5 كوات خارجية تخدم كل التجمع، إضافة إلى 3 كوات داخلية، مضيفاً أن كلية الآداب خلت من أي حالة تلاعب أو نوع من الفساد بشكل كلي في ظل الإجراءات المتخذة ومركز خدمة المواطن.

وأشارت الشعال إلى استكمال تجهيز البنية التحتية لكتلة المخابر وغرف الأساتذة وتخصيصه لنقل عدد من الأقسام لتخفيف الضغط عن الأقسام الموجودة ضمن أبنية الكلية (البناء الجنوبي والشمالي) علماً أنه تم تجهيز الإنارة والإذاعة مع متابعة تجهيز الحمامات ومختلف التجهيزات وأعمال البنى التحتية، إضافة إلى تجهيز المسرح، علماً أن الأعمال انتهت بشكل كبير.

وبالنسبة لعدد التخصصات الحالية فوصل إلى 13 تخصصاً، وعدد المقررات يتجاوز الـ950 مقرراً دراسياً، كما أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية يصل إلى 450 عضواً، ناهيك عن طلاب الدراسات العليا، مضيفة: طلبنا احتياجاتنا لتلافي النقص في عدد من الاختصاصات لترميم النقص من أعضاء الهيئة التدريسية.