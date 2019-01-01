أبراج الأربعاء 6 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٦/ ١١: قنوع وصريح وعقلاني، مبالغ بحماية نفسه، لا يقبل النقد، غيور، لا ينساق وراء طيبته، يفاجئك بردات فعله ودهائه، سلبياته يبالغ بالتدخل وينسحب فجأة، شخص معبر يبرع بميادين متعددة، بحاجة لمصدر العاطفي يدفعه للامام ستكون تحت قانون العلاقات مع الاخرين، احتمال خلافات او انفصال للبعض، احتمال تاجيلات للبعض، فقدان مركز او مال، الاشهر القادمة تحل المشاكل التي كانت بالانتظار، عتبة جديدة او ارتباط اذا وضعك يسمح

الحمل: انتبه لصحتك لا تهمل العناية فيها، من الافضل ان تبادر باي خطوة هذه الايام، الوقت ليس لصالحك ابدا، لا تفكر بطريقة سلبية، نهار لا يسمح بانطلاقة، حاول ان تقوم باعمال خفيفة واترك الغير لايام اخرى، تصرف بشكل هادئ وحذر لا يمنع وقوع الخطر، انتبه لصحتك

الثور: فترة مميزة للتقارب وتبادل الدعم والمعرفة، تكثر حركة التواصل وتشارك بنشاط ما وتعزز تحالفاتك توصل النقاشات المشتركة، تحصل على تعارف من الاصدقاء، تسمع اخبار جيدة، صديق قديم لم تره منذ فترة ودعوات مشتركة مع الاصدقاء

الجوزاء: مطلوب منك ان تستمر بعملك وتجتهد اكثر خاصة ضمن جوك المهني لا تترك مكانا للالتباس، تنشط افكارك واتصالاتك، وتفاوض بليونة وديبلوماسية اذا اردت النجاح، اعط صورة مميزة عن اخلاصك المهني، لا تشكك بقدراتك ابدا واثبت جدارتك

السرطان: تحتاج للصحة والطاقة باجوائك المهنية وتقود فيها الامور بسرعة، يوم جيد يخطر على بالك، افكار جديدة تطورها معتقدات، تحكي بالامور الغيبية والسفر، تعمل على تطوير هوايتك التي تحبها، مقابلات مهمة على صعيد اوراق يوم جيد لك

الاسد: امورك فيها مصالح مالية مشتركة، عودة لبعض الديون او ان مواقف تجرك الى عالم الذكريات، لا تغص فيها، لا تجعل هذه الظرووف تعرضك للضغط، خفف مصاري لا تنسى ان تحافظ على صحتك وتخفف مصاريف

العذراء: تركز على الشراكة، يزداد ضغط الشركاء وانتقاداتهم لا ترد عليهم بشكل سلبي، حاول استيعاب مواقفهم اكثر، كن متوازنا اكثر، احذر المشاكل، الوقت ليس مثالي، حاول ان تتفاهم مع الشريك بشكل ديبلوماسي افضل من المقارنات السلبية، عرقلة وتأجيل

الميزان: ابتعد عن اي بداية جديدة، وحاول انهاء اعمالك وخاصة العمل المتراكم عندك، تزداد الطلبات عليك، نهارك غير منظم، احتمال الا تحصل على نتائج مرضية، لا تتساهل بالتأحيل في بعض اعمالك، اخلد للراحة وانتبه لغذائك وصحتك وحاول الاستيقاظ باكرا لتنهي اعمالك

العقرب: يوم جيد محظوظ، نشاط اجتماعي يملأ وقتك، يقترب الاحبة منك اكثر، واجبات كثيرة يطرحها عليك الاصدقاء، متلائم مع توجهاتك، الحظ موجود، اجواؤك فيها فرص ربح مادي، الوقت يساعدك لتجربة حظ، صوتك مسموع عند الاحبة، للبعض خبر بخص الاولاد، تحاول حل الالغاز لانك تنجز عملية وتقرر خطوات مهمة وتتمتع بطاقة كبيرة

القوس: لا تعاند الظروف، حاول الابتسامة مع الوقائع، خاصة اذا كان لك علاقة بافراد عائلتك، حاول أن تتفهم متطلبات المجتمع دون عمل تعليقات، بامكانك ان تتقرب وتندمج مع افراد عائلنك، حاول تخفيف التنظير لانك اليوم مشغول بالبيت والعائلة، اي خطوة عقارية تنهيها اليوم

الجدي: تزداد طاقتك الفكرية، يزداد حدسك لتصل لبعض الحقائق وكشف الاسرار، يوم ممتاز على صعيد اجتماعي، تمتن روابط الصداقة، تتلقى اتصالات كثيرة، سفر مناسب لك، حتى كلامك له وقع في اذهان الناس، للطلاب جيد للدراسة، حاول الاستفادة فانت تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبير، سبّاق ورائد باختصاصك

الدلو: تكثر حساباتك المالية، مدفوعات لازمة، يوم متوتر لكن هناك فرص وتحسينات تعمل خير، تكون اداري بشكل جيد، تقوم باحتياجاتك والمصروف المالي، لا تبالغ بتأمين ضميرك، للبعض هدايا وخطوات نحو الافضل، تسمع خبر يخص المكاسب او عمل اضافي او اشياء ضائعة

الحوت: القمر ببرجك تزداد نشاطا وحماسة، حاول ان تتلافى اي تقصير، نجم هذه الفترة، تاثيرات فلكية جيدة حتى تنقذ جميع خططك وتجد حلا مشترك، لا مشكلة في تقديم بعض التنازلات، تعبر عن نفسك بالحركة والمحبة، تدفع بمصالحك، انت مسيطر على زمام الامور