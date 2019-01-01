مشروع "إسرائيلي" لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يصل لأوروبا

جهينة نيوز:

قالت شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية (I N G L ) اليوم الثلاثاء، إنها تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي يمتد إلى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع (I G I Poseidon).

ووفق وكالة رويترز، يمكن لخط الغاز نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من منطقة شرق البحر المتوسط إلى قبرص واليونان وإيطاليا والأسواق أوروبية.

و اوضحت الشركة الاسرائيلية انها ستشكل فريق مشترك مع (I G I Poseidon) التي هي مشروع مشترك بين شركة ايطالية و اخرى يونانية لبحث المسائل الفنية و التنظيمية لمشروع بناء خط الغاز.