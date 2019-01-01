رغم انه اداة الغرب في ماحدث .. أردوغان: ظنوا أن تركيا ستنهار مثل مصر وسوريا وليبيا

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان الذي بلاده شارك بقصف ليبيا و دعم الارهابيين في سورية و ايصال محمد مرسي الى السلطة، أن المشتركين في محاولة الانقلاب على سلطته عام 2016، "ظنوا أن تركيا ستنهار مثل مصر وسوريا وليبيا، لكنهم فشلوا بسبب عزيمة الشعب" في تصريح مستغرب من زعيم نظام كان شريك و اداة للغرب في كل ما حدث و لايزال يحدث في سورية و ليبيا و مصر.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لـ "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا: "أعلم جيدا أن الجميع، خلال المحاولة الانقلابية في ليلة 15 إلى 16 يوليو، كانوا ينتظرون بحماس أن ينجح الانقلاب".

وأضاف أردوغان: "لم يتردد البعض في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية في إظهار دعمهم للانقلابيين حتى دون الانتظار لصباح اليوم التالي".

وتابع: "ظنوا أن تركيا ستنهار بمثل هذه الأحداث مثلما حصل في سوريا ومصر وليبيا، لكنهم شعروا بخيبة الأمل عندما وقف شعبنا إلى طرفنا ودعم مكافحة هذه المساعي، ولهذا السبب أصبحوا أكثر عدوانية ووقاحة وطيشا".

وتطرق في كلمته إلى قضية الداعية الاسلامي والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، واصفا منظمته بـ"المشروع"، وقائلا إنه لذلك يعيش في منزل فخم على مساحة 400 دونم في الولايات المتحدة, علماً بأن نظام اردوغان إعتقل حتى الآن ما يقارب كم 80 الف تركي بمزاعم صلتهم بـ غولن.

ودعا أردوغان واشنطن لتقديم الدعم اللازم بخصوص مكافحة "منظمة غولن الإرهابية"، مؤكدا أن أهميته بالنسبة لتركيا، نفس تلك التي مثلها زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بالنسبة للولايات المتحدة.