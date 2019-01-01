إصابة طفل جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

جهينة نيوز:

أصيب طفل بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات إرهابيي “جبهة النصرة” في أحراج بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة أن المشفى “استقبل طفلا بعمر 12 سنة مصابا بشظايا وتم تقديم الإسعافات الأولية له وتحويله إلى أحد مشافي دمشق”.

كما أوضحت مصادر أهلية أن الطفل أصيب أثناء عودته من قطاف الزيتون جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق الزراعية في بلدة جباثا الخشب.

وأصيب يوم الجمعة الماضي مدني بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “جبهة النصرة” أثناء عمله في أرضه الزراعية في كروم تل الحمرية جنوب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل وحدات الهندسة في الجيش أعمالها بتطهير المناطق المحررة من الألغام التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في المناطق التي كانت تنتشر فيها لإيقاع أكبر عدد من الضحايا وعرقلة عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم.