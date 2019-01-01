تغييرات كبرى في "فيسبوك" .. سيتخلى عن اللون الازرق

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، بدأت في تطبيق شكل جديد، ستتخلى فيه للمرة الأولى في تاريخها عن اللون الأزرق.

وأظهر تقرير، نشره موقع "هيرالد جورناليزم"، بدء تفعيل فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"، التي تحول فيسبوك، من اللون الأزرق إلى الأسود.

ولا تضم الوضعية الجديدة تغييرات كبرى في تصميم "فيسبوك"، سوى التخلي عن اللون الأزرق المعتاد والتقليدي.

يذكر أن "فيسبوك" أعلنت في وقت سابق عن تطبيق "الوضع المظلم" على التطبيقات الأخرى التابعة لها، مثل "واتسآب" و"إنستغرام" و"ماسنجر".

ويمكن "فيسبوك" مستخدميه من العودة إلى الوضعية الاعتيادية، إذا لم يشعر المستخدم بالراحة مع اختفاء الأزرق من الموقع أو التطبيق.