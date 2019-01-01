صاروخ سوفيتي قديم يقتلع احدث مدفع تركي من جذوره و يدمره في سورية

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، إن منظومة "ميتيس" السوفيتية المضادة للدبابات قامت بتدمير المدفع التركي ذاتي الدفع من طراز T-155، حيث قامت المنظومة باقتلاع المدفع من مكانه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهرت على شبكة الإنترنت صورة للمدفع T-155 Firtina التابع للجيش التركي الذي دمره نظام ميتيس المضاد للدبابات، مشيرة إلى أنه تم تدميره خلال المعارك الشرسة بين المقاومة السورية والجيش التركي في شمال سوريا، ومصير الطاقم غير معروف.

ونوهت الصحيفة بأن مدافع الهاوتزر Firtina ذاتي الدفع عيار 155 ملم هو أحدث مدفع في القوات المسلحة التركية، تم إنشاؤها في نهاية القرن الماضي من قبل وحدة K9 Thunder الكورية الجنوبية، حيث تمتلك أنقرة 300 وحدة من هذا السلاح المدفعي.

أما منظومة "ميتيس" عبارة عن مجمع مضاد للدبابات من الجيل الثاني تم تطويره في مكتب تصميم بمدينة تولا الروسية، وتم تصميمه لتدمير الأهداف المرئية بصريا الثابتة والمتحرك بسرعة تصل إلى 60 كم/ساعة من العربات المدرعة ونقاط إطلاق النار.

RT