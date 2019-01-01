إصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض المحتلة

جهينة نيوز:

أصيب عدد من المدنيين نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منها.

وأفادت مصادر محلية بأن سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة انفجرت صباح اليوم في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

واستشهد السبت الماضي عدد من المدنيين وأصيب اخرون نتيجة انفجار سيارة مفخخة في السوق الرئيسي وسط مدينة تل أبيض .

وكانت قوات العدوان التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من الشهر الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.