"واتساب" تضيف ميزة جديدة للمهتمين بـ"نتفليكس"

الثلاثاء, 5 تشرين الثاني 2019 الساعة 16:30 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

جهبنة نيوز:

اطلقت "واتساب" ميزة جديدة تمكّن المستخدمين المهتمين في محتوى شبكة "نتفليكس" من تبادل الاهتمامات من خلال إتاحة ارسال مقاطع الفيديو الدعائية للأعمال، وعرضها بشكل مباشر داخل المحادثات نفسها ودون الحاجة لتحويل المستخدمين إلى صفحة الفيديو.

ومن غير المعروف إذا ما كانت هذه التحديثات التي طرأت فجأة على نظام "iOS"، ستصل نظام التشغيل الأخر "أندرويد" وكذلك موعد وصولها في حال كانت قادمة. كانت "واتساب" تتيح مشاهدة مقاطع فيديو "فيسبوك" و"إنستغرام" داخل المحادثات مباشرة، لكن بعرض محتوى "نتفليكس" فالأمر مختلف كليًا لأنها منصة خاصة لا تنتمي لـ"فيسبوك".


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