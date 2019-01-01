قنبلة من الحرب العالمية تتسبب في إخلاء موقع التصوير لـأنجلينا جولي

جهينة نيوز:

أفادت بعض المصادر أنّ أنجلينا جولي (44 عامًا) وريتشارد مادن (33 عامًا) هربا من موقع التصوير برفقة العشرات من أفراد الطاقم خلال تصوير فيلم “The Eternals”.

ووفقاَ لموقع دايلي ستار" البريطاني، كان النجمان يصوّران أحد المشاهد في فويرتيفنتورا في إسبانيا، حيث أُجبرا على إخلاء المكان بعد اكتشاف وجود قنبلة، فاستدعي طاقم من خبراء تفكيك القنابل لتولي الأمر.

وعلّق أحد أشخاص الطاقم على الموضوع قائلاً: "من الواضح أنّ الموضوع كان مرعباً، فكان من الممكن أن تبقى هذه القنبلة لعقود طويلة في المكان نفسه، ومن يعرف ماذا كان قد حدث لو داس عليها أحد".

ثمّ أضاف: "لكن لحسن الحظ تعامل الخبراء مع الأمر بنجاح".

والمدهش في الأمر، يُعتقد أنّ القنبلة هذه تعود إلى الحرب العالمية الثانية عندما احتلّ النازيّون قاعدة في الجزيرة الإسبانية.