تعاون وارنر براذر مع مايكروسوفت لحماية أفلام هوليوود من التلف

جهينة نيوز:

أجرت شركة وارنر براذر، اليوم الثلاثاء، أول اختبار لاستخدام تقنية مستحدثة من مايكروسوفت، لتخزين أفلام هوليوود وبرامجها التلفزيونية على قرص زجاجي صغير، بهدف حمايتها من التلف والزوال والاحتفاظ بها للأبد.

ولجأت شركة وارنر براذر إلى تخزين أول أفلام البطل الخارق "سوبرمان" الصادر عام 1978، على قرص زجاجي صغير جداً، مكون من زجاج السيليكا بقياس 7.5 سم ويبلغ عرضه 2 ملم، والذي يسمح بتخزين بيانات بسعة تصل إلى 75.6 غيغابايت.

ويأتي ذلك التعاون في إطار جهود كبرى شركات الإنتاج للاحتفاظ بكلاسيكيات السينما في هوليوود، التي عادة يتم الاحتفاظ بها في مكان تخزين بارد يتم التحكم بدرجات حرارته، إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت هذه الأفلام معرضة لخطر الزوال والتحلل بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل التقنية الجديدة اليوم في مؤتمر مايكروسوفت "Ignite" في أورلاندو في ولاية فلوريدا