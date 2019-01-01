أسباب صعوبة الإقلاع عن التدخين لدى المرأة

جهينة نيوز:

أصبحت مضار التدخين معروفة تماماً من الكل، كما بات مؤكداً أن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة بنسبة 90 في المئة من الحالات. لكن لا يخفى على أحد أيضاً أن الإقلاع عن التدخين لا يعتبر سهلاً للمدخّن، بل يتطلب إرادة صلبة ومساعدة اختصاصية ومن المحيطين لينجح في ذلك. بحسب ما نشر على موقع Webmd يبدو أن الرجال والنساء لا يواجهون الصعوبة نفسها للإقلاع عن التدخين لأسباب مختلفة.

صحيح أن الإقلاع عن التدخين صعب عامةً، لكن يبدو أن ذلك قد يكون أكثر صعوبة بعد على النساء بحسب دراسة حديثة. وبحسب الباحثين يبدو أن المرأة قد تكون أكثر ميلاً إلى الاكتئاب والقلق المرضي ما يزيد من صعوبة إقلاعها عن التدخين عندما تتخذ هذا القرار، وإن كانت ترغب بذلك فعلاً. من جهة أخرى، اكتشف الباحثون أن دماغ المرأة يتفاعل بشكل مختلف مع مادة النيكوتين مقارنةً بالرجل.

تناولت الدراسة 200 شخص في مستشفى St Michael في تورنتو وقد تبين فيها أن ارتفاع نسبة القلق المرضي والاكتئاب بين النساء إلى 41 في المئة فيما لم تتخطّ الـ21 في المئة بين الرجال. من هنا أهمية الحرص على معالجة هذا النوع من المشاكل لدى النساء المدخنات، خصوصاً في حال وجود مشاكل في القلب والشرايين ما يزيد من الخطر على حياتهن بوجود التدخين أيضاً كعامل خطر. كما أظهرت الدراسة أن النساء كنّ أقل ميلاً للنجاح في الإقلاع عن التدخين بنسبة 50 في المئة مقارنةً بالرجال. علماً أن التدخين يعتبر المسبب الأول للوفيات التي يمكن الوقاية منها في العالم.

يتفاعل دماغ المرأة مع النيكوتين بشكل مختلف

في مقابل هذه الدراسة التي تناولت هذه الصعوبة التي تواجهها المرأة عامة في الإقلاع عن التدخين لاعتبارها أكثر ميلاً إلى الاكتئاب والتقلبات المزاجية، أشارت دراسات أخرى إلى أن دماغ المرأة يتفاعل بشكل مختلف مع مادة النيكوتين وهذا ما يزيد أيضاً من صعوبة إقلاعها عن التدخين. هذا إضافة إلى أن المرأة تخشى دوماً أن تواجه مشكلة زيادة الوزن لدى الإقلاع عن التدخين. فتبرز هنا أهمية حفظ الأطعمة الصحية من خضراوات وفاكهة في المنزل في مرحلة الامتناع عن التدخين لأن زيادة الوزن قد تكون متوقعة في هذه الحالة، بحسب الخبراء. كما يجب التركيز على شرب الماء بكثرة.

في المقابل من المتوقع أن يزيد معدل النشاط والطاقة لدى المرأة عند إقلاعها عن التدخين مما يساعدها على ممارسة الرياضة وبالتالي الحد من هذه الزيادة في الوزن في مرحلة لاحقة.