"زواج العصمة بيد المرأة" يثير ضجة في السعودية

جهينة نيوز:

قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع، إنه "يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج".

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أكد المنيع أنه "في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".

وتصدر هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مع آلاف التغريدات التي انقسمت بين من يؤيد منح المرأة حق قرار الطلاق، وبين من يعارض ذلك.

وفي وقت سابق طالبت عضو مجلس الشورى السعودي إقبال دندراوي، بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأمور الزواج، ومنحها الحق في أخذ قرار الطلاق وإدراجه في عقد الزواج.