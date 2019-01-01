صور بالنقاب لـ أحمد السقا تثير مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء, 5 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:43 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

صور بالنقاب لـ أحمد السقا تثير مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

أثارت صور نشرها الفنان المصري أحمد السقا على حسابعه في انستغرام فضول متابعيه بسبب الزيّ الغريب الذي يرتديه وتساءلوا ما هوالسبب في ذلك

وفي التفاصيل.. ظهر أحمد السقا على حسابه في انستغرام بصور يرتدي فيها زيا تنكريا وكأنه نقاب، وذلك خلال تصوير أحدث أعماله الفنية؛ ليثير بها الجدل بين متابعينه.

وعلق أحمد السقا، على الصورة قائلا: "تيك توك" إلى جانبها صورة ايموشين عنكبوت

لاقت الصور استهجانا وتساؤلات من قبل متابعيه، يريدون تفاصيل أكثر عن تلك الصور وعما قصده بالتعليق.

يذكر أن أحمد السقا يستكمل تصوير مشاهده في فيلم العنكبوت بالشراكة مع منى زكي، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب.


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