الممثلة التركية هازال كايا تتعرض لحادث حريق

جهينة نيوز:

اندلع حريق في الطابق السفلي من منزل الممثلة التركية هازال كايا وزوجها الممثل التركي علي أتاي ، استطاع رجال الإطفاء السيطرة عليه قبل ان يمتدّ أكثر ويحرق المنزل بأكمله

أصدرت هازال كايا بيانا أوضحت فيه تفاصيل اندلاع الحريق وسببه قائلة: اردت ان اقدم توضيحا عن الأخبار التي انتشرت حول حريق في منزلي، بالفعل اندلع حريق في منزلي بالطابق السفلي ولان رجال الاطفاء وصلوا بسرعة تم السيطرة عليه قبل ان يلتهم المنزل".

وأضافت هازال كايا: "كل افراد العائلة بخير والحيوانات الأليفة ايضا بخير وبالرغم من خوفي وهلعي لما حدث الا انني تماسكت وحاولت السيطرة على اعصابي".

وذكرت مصادر صحفية أن هازال كانت وحدها مع جنينها الذي تجمل به في الشهر التاسع في المنزل حيث كان زوجها في مواقع التصوير وبعد الحادث فضلت البقاء في منزل والدتها

يذكر أن هازال تعرضت لانتقادات واسعة بسبب زيادة وزنها إثر الحمل وظهورها بملابس النوم في ظهورها الاخير على مواقع التواصل الاجتماعي مع زوجها