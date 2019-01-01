لهذا السبب يوتيوب يحذف أغنية" إنساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد

جهينة نيوز:

حذفت إدارة موقع "يويتوب" كليب أغنية "إنساى"، للمطرب سعد لمجرد ومحمد رمضان، بعد خمسة أشهر من طرحها؛ بسبب حقوق الملكية لإحدى الشركات، وهذا ما كشف عنه الموقع الشهير.

كليب "إنساي" أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، وحقق نجاحا كبيرا، ووصلت مشاهداته لـ 177 مليونًا و979 ألف مشاهدة.

وقام يوتيوب بحذف أغنية "سلام" لسعد لمجرد، الأسبوع الماضي، بسبب شكوى من الأمازيغي هشام تلمودي الذي اتهم سعد لمجرد بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" في أغنية لمجرد "سلام" دون موافقته، ولكن سعد نجح في إعادة الأغنية مرة أخرى لموقع "يوتيوب".