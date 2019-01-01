موسكو: محاولات واشنطن تعزيز وجودها شمال شرقي سوريا أمر مرفوض

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين اليوم الثلاثاء أن موسكو تعتبر محاولات واشنطن التمركز شمال شرقي سوريا في منطقة حقول النفط، أمر غير مقبول.

وقال فيرشينين للصحفيين: "أي تصرفات.. تلك التي تحاول الولايات المتحدة تعزيز وجودهــا العسكري غير الشرعي، هي، من وجهة نظرنا، مخالفة للقانون الدولي وغير مقبولة".

وكانت مصادر محلية أفادت بأن "الجيش الأميركي يستعد لبناء قواعد في منطقه "سور"، حيث يوجد عدد كبير من معدات البناء على هذه الأراضي، وتم نشر 250-300 عسكري إضافي في المنطقة، فضلا عن ناقلات أفراد مصفحة وأسلحة ثقيلة وذخائر".

وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، وذلك تزامنا مع بدء عملية "نبع السلام" التركية، إلا أنه أكد بقاء قسم منها بسوريا بهدف "حماية" حقول النفط. وتسيطر القوات الأميركية على أهم حقول النفط والغاز في شرق سوريا، وأكدت وزارة الدفاع الأميركية، في وقت سابق، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، من أجل منع الإرهابيين من الوصول إلى حقول النفط، موضحةً أن واشنطن تدرس كيفية نقل القوات في هذه المنطقة لتعزيز حماية النفط.

وقال المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، في وقت سابق، بأن مناطق إنتاج النفط في شمال شرق سوريا يجب أن تسيطر عليها الحكومة السورية. ومن جانبه أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، إلى أن الهيئات الحكومية الأميركية تتلقى أكثر من 30 مليون دولار شهريا من إنتاج النفط في سوريا.