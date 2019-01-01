مسؤول تركي يعلن أسر شقيقة "البغدادي" في شمال سورية!

جهينة نيوز:

صرح مسؤول تركي بارز اليوم الثلاثاء بأن القوات التركية أسرت شقيقة مؤسس تنظيم "داعش" اإلإرهابي الذي تم قتله مؤخرا أبو بكر البغدادي، في مدينة أعزاز بشمال سورية كما تم نقلها إلى موقع احتجاز تركي.

ونقلت رويترز عن المسؤول التركي قوله بأن "شقيقة البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهما تركيا حاليا".

وأعرب المسؤول التركي عن أمله في استخلاص معلومات ثمينة من شقيقة "البغدادي" عن الأعمال الداخلية بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي حديثه عن اللحظات الأخيرة من حياة الإرهابي البغدادي قال المعتقل لدى المخابرات العراقية، محمد علي ساجت، صهر أبو بكر البغدادي ومرافقه الشخصي، أنه "لم يتوقع أن يقتل البغدادي بسبب الإجراءات الأمنية المحكمة التي كان يتخذها لحمايته".

وأقر تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس 31 تشرين الأول الفائت، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نسخة صوتية من وسائل إعلام تابعة لتنظيم "داعش"، قولها إنه تم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة لأبو بكر البغدادي.

وأوضح البيان أن تنظيم "داعش" يعلن أيضا تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم الإرهابي، وأكد التنظيم الإرهابي أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.