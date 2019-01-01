حماية المستهلك: 9952 ضبطاً في ثلاثة أشهر

جهينة نيوز:

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية المهندس علي الخطيب لصحيفة الثورة أن عدد ضبوط المخالفات المنظمة وفق القانون رقم 14لعام 2015 خلال الربع الثالث من العام بلغ 9952 ضبطاً تموينياً في المحافظات عدا إدلب والرقة، تم تسوية 5719 ضبطاً منها بقيمة إجمالية وصلت إلى 142.9مليون ليرة.

وبين أن عناصر حماية المستهلك تقوم بمتابعة ومراقبة توفر المواد والاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن بالأسواق وتم التوجيه بعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية الغش أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم التداول بالفواتير في الأسواق وكذلك بالنسبة للمستودعات والمعامل ومصادر الإنتاج والورشات والتأكد من نوعية المواد والسلع فيها وأسعارها الحقيقية وسحب عينات للتحليل والفحص المخبري ومحطات الوقود وعمليات توزيع الغاز المنزلي.

ولفت إلى أن عدد الضبوط المنظمة لعدم الإعلان عن الأسعار بلغت 4315 ضبطاً (وهي الأعلى) تلاها عدم تداول الفواتير بـ 1967ضبطاً والمواد مجهولة المصدر بـ 49 ضبطاً و الامتناع عن البيع بـ 19 و البيع بسعر زائد بـ 650ضبطاً وبدل خدمات بـ 657ضبطاً و ضبوط اللحوم 375 موزعة بين لحوم الحمراء بـ176ضبطاً و بيضاء بـ 199ضبطاً وأما مخالفة المواصفات والبيانات فقد بلغ عدد ضبوطها292ضبطاً و الغش في البضاعة 290ضبطاً .

وفيما يتعلق بضبوط المواد المدعومة فقد جاءت بالمرتبة الثالثة بالنسبة لعدد الضبوط بـ 1122ضبطاً منها الدقيق حيث بلغ عدد ضبوط الاتجار به 107 ضبوط أخرى متعلقة أيضاً بالدقيق التمويني 636ضبطاً والمحروقات والاتجار بها 127 ضبطاً والضبوط الأخرى 252 وأما الاتجار بمواد الإغاثة فهي الأقل بـ 16ضبطاً ومخالفة مواد منتهية الصلاحية بـ92ضبطاً ومخالفات متفرقة208ضبوط.