ريال مدريد يحقق حلم طفلة بكت بسبب برشلونة!

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد حقق حلم الطفلة دانييلا وذلك بعدما انتشرت صورتها حول العالم وهي تبكي قبل بداية مباراة كلاسيكو السيدات بين فريقي برشلونة ومدريد.

وعند خروج ريال مدريد وبيتيس إلى أرضية إستاد "سانتياغو برنابيو"، السبت الماضي، ظهرت الطفلة دانييلا إلى جانب قائد النادي الملكي، سيرجيو راموس، والابتسامة كانت على وجهها طوال المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.

وكانت قد شهدت مواجهة الكلاسيكو بين سيدات برشلونة وريال مدريد نهاية الأسبوع الماضي موقفا طريفا، عندما رفضت الصغيرة مرافقة قائدة برشلونة، أليكسيا بتيلاس، أثناء النزول لأرض الملعب قبل انطلاق المباراة، كما هي العادة قبل مباريات كرة القدم.

ودخلت لاعبة برشلونة في مفاوضات لطيفة مع الطفلة لإقناعها بالتحرك إلى الملعب، لكنها ظلت تقول بحزن: "لكن أنا من مدريد" وأشارت لقميصها الذي يحمل شعار نادي مدريد، قبل أن تستسلم أخيرا والدموع تملأ عينيها.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس بدون أهداف، ليرفع "الميرينغي" رصيد النقاط إلى 22 نقطة، خلف برشلونة بفارق الأهداف.