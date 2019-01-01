الكشف عن سبب رفض نادي ليفربول الإقامة في فندق قطري فخم!

جهينة نيوز:

رفض نادي ليفربول الإنجليزي الإقامة في أحد فنادق الدوحة عقب الكشف عن قيام مسؤوليه بانتهاكات ضد حقوق العمال التابعين له.

ومن المقرر أن يتوجه نادي ليفربول إلى قطر منتصف كانون الأول المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة على بعثة الفريق الإقامة في فندق فخم، إلا أن العرض قوبل بالرفض بسبب الكشف عن سوء معاملة إدارة الفندق للعمال داخله.

وكانت صحيفة "الغارديان" فجرت القضية في وقت سابق، زاعمة أن العمال الذين يعملون في الفندق الفخم يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وكذلك يعملون في أوضاع مخالفة لقوانين العمل.

وأوضحت "الغارديان"، أن حراس الأمن يعملون 12 ساعة يوميا في درجات حرارة تبلغ 45 درجة مئوية، ولا تتجاوز رواتبهم 240 جنيهاً إسترلينيا شهريا (1128 ريالا قطريا) وهو أقل من الحد الأدنى للأجور في الدوحة (2189 ريالا).

ومن المتوقع أن يؤدي قرار نادي ليفربول إلى زيادة التدقيق في ملف تعامل قطر مع العمال المهاجرين، والذين يعمل أغلبهم في مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022.