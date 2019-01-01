خروج الآلاف في برشلونة ضد ملك إسبانيا

جهينة نيوز:

خرج آلاف المتظاهرين في مدينة برشلونة الإسبانية احتجاجا على زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس لمدينتهم.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن آلاف المؤيدين للانفصال عن إسبانيا خرجوا في برشلونة، احتجاجا على زيارة للملك فيليبي السادس إلى المدينة، في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لإجراء انتخابات جديدة في ظل الأزمة الانفصالية.

وتم نشر رجال الأمن، منذ وصول الملك فيليبي، حول المكان الذي أقيم فيه حفل توزيع جوائز مقدمة من الملك للشباب، كما قطعت الشرطة أحد الطرق الرئيسية في المدينة.

ولم يتطرق الملك خلال الحفل بشكل مباشر إلى الاضطرابات التي أعقبت حكم المحكمة، لكنه أشاد في كلمته بالمساهمة التي قدمتها ال"تعددية" في كاتالونيا إلى الديمقراطية الإسبانية، والتي كانت "بنّاءة وداعمة للتقدم".

وأضاف الملك متحدثاً باللغة الكاتالونية "تمثل هذه القيم بلا شك أفضل قصص كاتالونيا. لا يمكن ولا ينبغي لها أن تكون مجرد ذكرى من الماضي، بل حقيقة حاضرة ومستقبلية، وواقع لا مكان فيه للعنف وعدم التسامح أو إعاقة حقوق وحريات الآخرين".

وأثار الملك فيليبي السادس غضب الانفصاليين الكاتالونيين قبل عامين عندما ندد بشدة في ذروة الأزمة بمحاولة استقلال الاقليم، وحض السلطات على "ضمان النظام الدستوري".