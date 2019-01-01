أبراج الثلاثاء 5 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ٥/ ١١: محب للعلم، ناجح وقادر على حمل شهادات عدة، يحب الجدال والنقاشات إلا أنه عصبي قد تفوز أعصابه لكن يخسر الجولة، عاشق، اجتماعي، ثوري أمام من يحاول أن يتذاكى عليه، مراقب وخجول يعرف كيف يتكيف مع التغيير، خالي من العدوانية، يعمل للخير بذكاء وشجاعة تجد نفسك موضع قوة قادر على فرض رأيك، ذبذبات قوية تحمل لك لعب دور وسيط اجتماعي ومهني وارتقاء، صفقات تجارية وارباح وعقار للبعض

الحمل: يومك فيه فرص وصداقات عميقة جدا، يتقرب الاصدقاء منك، اجواؤك فيها اتفاقية سواء في عمل او مهمة، يمشي يومك بطريقة غريبة حتى تصل لامور تناسبك مع الاصدقاء، مساء يتغير وضعك لان اللقمر يصل للحوت

الثور: نهار مضغوط بعض الشيء، لحظات متوترة على صعيد مهني وعائلي، النوايا لن تكون لصالحك، انتبه لعملك، نظم أمورك، لا تؤجل، تأخذ مبادرة وتجد حلا حتى يمشي وضعك، انت تحت المراقبة، انتبه وظف رغبتك برؤية الشريك، مساء وضعك يختلف

الجوزاء: اليوم جيد للحركة، رغبتك تتزايد، تطوير خاص على صعيد مهني أو فكري، اليوم محط أنظار، يوم للأحلام للأخبار من مسافات بعيدة، تستقبل زوار نشيط ودناميكي مساعدة بطريقة تبتعد عن الوهم وأنت بحاجة لمشاعر قوية واعادة النظر ببعض القرارات، مساء فرصة عمل جديدة تظهر عندك

السرطان: من الضروري ان تؤسس ميزانية ضمانا لحصولك على مال، وتركز على هدف، لا تأخذ التزام سريع، الحذر ضروري والتغيير الذي يحصل عندك هو إما عن طريق سفر او رحلة، او يكون متفق عليه عن طريق قروض، قليل من الوقت اعطه للشريك حتى يفعل ما يجعلك تشعر بالسعادة، مشغول بأمور مالية تعويض او فرصة مال، مساء تفكر بتغيير

الأسد: حبك للامتلاك مرهق لا تزعج الشريك بكثرة التدقيق، كن واقعي وابتعد عن الضغط العاطفي ولا تكن بوضع مجابهة مع الحبيب، مما يقلب الامور ضدك، خفف حدية، الحنان والعطف على موعد معك، استغل الفرصة بما ينسجم معك لان الحب كالسحر يدوم والاحوال جيدة ومساء مصالحة

العذراء: الامور اليومية والمعتادة تأخذ وقتك وقلبك الكبير وحبك العظيم يبعدك عن الناس بسبب جهد اضافي، ركز على امورك، اطلب مساعدة وتنبأ بخبر طيب، انتبه لنفسك ولصحتك، لا تبتعد ولا تبالغ بصحتك لذلك انت اليوم بحاجة للمساعدة، مساء شراكة بانتقال القمر للحوت

الميزان: يوم جيد وإيجابي، تتقدم أكثر حتى تتخطى أي عقبة، مثمر في مصالحة، حسك السليم يجعلك مستفيد في نهاية المطاف تقتنع بأنك اكثر حظا وسحرا، ابتعد عن الغيرة ولتكن حرارة الشوق كبيرة مع شريكك أ حبيبك، حظ عاطفي ومالي ينتظرك

العقرب: يوم للتقلبات، شان عائلي، لا تعطي ثقة مطلقة حاول ان تسترخي او تتحدث مع شخص ثقة وتطلب مساعدة من غريب او قريب، او تتاكد من راحة داخلية تجاه العائلة، عمل كثير ينتظرك، مساء وغدا حظ كبير

القوس: نهار جيد نوعا ما، زيارات اتصالات، بكر الى عملك، يوم منعش تستطيع ان تنشر النشاط المكثف لكن انتبه من اصدقاء ليس لديهم ضمير، ومن الشروط تستطيع ان تفرح على صعيد عاطفي وتعزز علاقاتك مع اقرباء والجيران والاخوة والاخوات، غدا عرقلة وتأجيل انابه لغملك مع عائلتك

الجدي: يومك جيد وقادر أن تعزز موقعك الذي أنت فيه، معنويات قوية وخاصة الحياة الاجتماعية، اليوم تعطي أفضل ما عندك وتعطي الاولوية لامورك المالية، الكل بخدمتك اليوم، قوي وأفكارك واضحة، خفف مصروف، أشياء واضحة تجلب التغيير، حاول أن تصالح، لا تطيل فترة الزعل، فرصة جيدة على صعيد الامور المالية خبر مادي

الدلو: اليوم تتحرر من قيد داخلي، اغتنم الفرص لأن يومك فيه نشاط، قوي قلبك، احتمال تسعى لمكافأة بجهودك، حاول ان تكون هادئ، استمع للشريك وتفهم ما يريد، اعتذر بسبب خطأ سابق، حاول تعزيز العلاقات القمر ببرجك يعطيك حظوظ جديدة وشكل جميل والشعبية في تصاعد

الحوت: افكارك غير عادية، مناخك مناسبلاي انطلاقة، الارق نتيجة تفكير طويل هو السبب الذي تشعربه، انتبه لطاقتك، وكن واضح بعملك وتجنب اي عمل معقد قد تكون نتيجته سلبية، كن حذر من خيبات الامل، وانتبه لصحتك، يوم صعب ولكن القمر ببرجك