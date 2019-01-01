الولايات المتحدة تبدأ الانسحاب رسميا من اتفاق باريس حول المناخ

جهينة نيوز:

على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة لهذه الخطوة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تبدأ، الاثنين، الإجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ.

وقال بومبيو، في بيان أصدره الاثنين بهذا الصدد: "بدأت الولايات المتحدة اليوم عملية الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ. وأرسلت الولايات المتحدة، بموجب شروط هذا الاتفاق، بلاغا رسميا إلى الأمم المتحدة بشأن الانسحاب".

وأشار بومبيو إلى أن "الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد على إرسال البلاغ الرسمي" للمنظمة العالمية.

RT