شاب يعثر على 20 أخا وأختا من أب بيولوجي واحد

جهينة نيوز:

تمكن شاب أمريكي من العثور على ما يزيد عم 20 أخا وأخت له من نساء مختلفات، بعد حصولهن على الحيوانات المنوية اللازمة من بنك.

ووفقا لما نقلته قناة "إن بي سي" سعى رايان كرامير للتعرف على أصوله، ليعرف عدد من إخوته وأخواته بلغ عددهم 20 إلى الآن.

وقالت القناة أن الإخوة والأخوات غير الأشقاء لكرامير باتوا ينظمون لقاء بينهم مرة في العام، كما يتواصلوا فيما بينهم باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، عثر كرامير أيضا في وقت لاحق على أبيه وبقي على تواصل معه، رغم أنه يعتبر أن العلاقة بينهما، في الأكثر، تشبه العلاقة مع العم أو ابن العم أكثر من العلاقة بين ولد وأبيه.