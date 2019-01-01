اعتداءات متواصلة من قوات أردوغان وإرهابييه لتهجير أهالي عفرين

جهينة نيوز:

تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتها على الأهالي في منطقة عفرين وريفها شمال حلب وتمارس الترهيب والابتزاز بحقهم لتهجيرهم من مدينتهم وإحلال الإرهابيين مكانهم.

وبينت مصادر أهلية أن الأهالي يتعرضون يومياً لعمليات خطف واعتقال وتتم مصادرة أرزاقهم من قبل عناصر جيش الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي بطريقة تظهر محاولاتهم المستميتة لترحيلهم من منازلهم.

وكانت قوات النظام التركي صادرت العديد من منازل أهالي عفرين وأسكنت فيها الإرهابيين وعائلاتهم.

وفي الحسكة أصيب مدنيان بانفجار لغم زرعه إرهابيو أردوغان في قرية الريحانية بريف رأس العين الجنوبي وتم نقلهما إلى مشفى تل تمر لتقديم الإسعافات والعلاجات اللازمة لهما.

واستشهد أمس 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها قوات الاحتلال التركي في قرية أم العصافير بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

وأقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين منذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من الشهر الماضي على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.