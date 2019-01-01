اللواء صفوي: إعلان ترامب عن نهبه لنفط سوريا يثبت انه متهور ووقح وغير مهذب

جهينة نيوز:

اكد كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية ، اللواء يحيى صفوي، ان إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب صراحة عن نيته نهب نفط سوريا يثبت بانه متهور ووقح وغير مهذب.

وفي كلمة القاها في المجلس الاستشاري الخاص للقيادة العامة للقوات المسلحة، اشار صفوي الى تاریخ الإجراءات الأميركية المعادية للجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال: منذ الانقلاب الذي قادته اميركا في إيران في 19 أغسطس 1953 والإطاحة بحكومة مصدق وعودة الشاه الهارب، حلت اميركا عمليا محل بريطانيا في الهيمنة على ايران.

واضاف: حتى انتصار الثورة الاسلامية للشعب الإيراني العزيز في عام 1979 تحت قيادة الإمام الخميني (رض)، وحتى الآن لم تتخل أميركا عن اطماعها في ايران ومنطقة غرب آسيا.

واوضح اللواء صفوي ان النظام الأميركي الناكث للعهود لم يكن معاديا لإيران فحسب، بل ان النزعة الاستكبارية والتوسعية للنظام السياسي الأميركي منذ عهد نيكسون عام 1971 مع وجود عسكري وسياسي أقوى في غرب آسيا والشرق الأوسط بهدف الهيمنة الكاملة ونهب ثروات ونفط في المنطقة، ولا يزال هذا السلوك مستمرا ، وتم تعريفه على أنه قضية مصالح وطنية من جانب أميركا وسياستها الخارجية.

ووصف الرئيس الاميركي الحالي ترامب بانه متهور ووقح وغير مهذب بعد ان كشف صراحة عن نيته بنهب نفط سوريا، واصراره على ما يجب ان تفعله الدول الاخرى مثل الصين وروسيا وفنزويلا وايران وكوريا الشمالية وايران.

وتابع كبير مسشاري قائد الثورة للشؤون العسكرية قائلا: لكن الولايات المتحدة ورئيسها الحالي غير مدركين أن اميركا كانت أقوى مما كانت عليه الآن في 4 نوفمبر 1979، لكن الامام الخميني (رض) والشعب الايراني البطل هزم اميركا واستولى على وكر التجسس الأمريكي الذي كان أم الفساد، ونشر الطلاب الجامعيون كتابا تضمن وثائق تدخلات اميركا في ايران.

ولفت اللواء صفوي الى مسار تراجع قوة اميركا خلال العقود الاربعة الماضية، مضيفا: من خلال إلقاء نظرة واقعية على التغيرات السياسية والجيوسياسية في المنطقة والعالم، يمكن ملاحظة أن قوة أميركا آخذة بالانحسار اذ اصبحت أميركا الآن أضعف بكثير، واكثر مهانة مما كانت عليه قبل أربعة عقود، وبطبيعة الحال قد يأتي هذا السقوط بعد أن يواجه الأميركيون تحديا عالميا.

وتطرق اللواء صفوي الى اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في مقابل انحسار قدرة اميركا، وقال: كانت الثورة الإسلامية مؤثرة في فشل الأميركيين في تحقيق مآربهم في أفغانستان والعراق، حيث كان الدعم السياسي والاستشاري العسكري الايراني، عاملا في الحاق الهزيمة باميركا وحلفائها الغربيين والعرب وبعض دول المنطقة في سوريا ودحر الإرهابيين التكفيريين في حلب والموصل.

واردف قائلا: ادى انتصار الثورة الإسلامية وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية الى تضامن الشعوب المسلمة وتعزيز المقاومة الاسلامية في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وحتى اليمن من خلال ثقافة مشتركة تتمحور حول الإسلام والقرآن.

واشار اللواء صفوي الى محاولات اميركا لتغيير المعادلات الاستراتيجية في العالم والمنطقة، مضيفا: لا تملك اميركا القدرة على تغيير الوجه الاستراتيجي للمنطقة والعالم لصالحها، وان جميع التطورات في الصين وروسيا والهند اضرت بالأميركيين.

فارس