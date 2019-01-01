هل جربت الخل الأبيض في الغسيل... 7 أسباب تدفعك لذلك

جهينة نيوز:

يستخدم الخل الأبيض في الكثير من الأمور الصحية لمعالجة هشاشة العظام والتنحيف بالإضافة لعلاج مشكلات الصدر وغيرها من الأمور الصحية، إلا أن فوائده تتجاوز الأمور الصحية المتداولة.

لكن هل فكرت يوما باستخدام الخل الأبيض في الغسيل؟ نقدم لكم 7 أسباب تدفعكم لاستخدامه في الغسالات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية.

1- لتنظيف الغسالة: فباستخدام قطعة قماش مبللة بالخل تستطيع القضاء على الروائح الكريهة والأوساخ والعفن الذي يتراكم مع الزمن على حواف الغسالة، وذلك بالقيام بمسحها بشكل جيد.

2- لتنظيف ملابس الأطفال: يمثل اختيار المساحيق المستخدمة لغسل ملابس الأطفال إحدى المشاكل لربات المنازل، كون بشرة الطفل حساسة، لذلك يمكن سكب كوب من الخل في المكان المخصص للمصفي في الغسالة عند غسل ملابس الأطفال، ويعمل الخل الأبيض بشكل فعال على إزالة الروائح التي يسببها البول.

3- لإزالة وبر وشعر الحيوانات: حيث يساهم الخل عند إضافته في الغسالة بمنع التصاق شعر الحيوانات بالملابس.

4- لإزالة البقع: فاستخدام مزيج من الخل والماء يساهم في التخلص من البقع الصفراء الناتجة عن القهوة أو البول، حيث يتم نقع هذه الملابس بالمزيج طوال فترة الليل وفي الصباح يمكن غسلها.

5- للغسل اليدوي: يجب وضع القليل من الماء والصابون مع قطرة من مسحوق الغسيل وملعقتين صغيرتين من القهوة وبيكربونات الصودا، سوف يزيل الخل كل الروائح ويضمن عدم وجود بقايا من الصابون على القماش.

6- القضاء على الروائح: حيث يقوم بالقضاء على الروائح الكريهة مثل العرق أو البول.

7- للأغطية والسراويل: حيث ستصبح أنعم بالإضافة لأنه لا يترك رائحة.