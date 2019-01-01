بـ 21فنان سوري ينطلق عرض مسلسل ممالك النار

جهينة نيوز:

أطلق مسلسل ممالك النار من خلال حسابه على تويتر موعدا مع الجمهور العربي للعرض على قناة MBC في السابع عشر من الشهر الجاري حيث نشر البرومو الدعائي له ومجوعة كبيرة من فناني الوطن العربي بينهم 21 فنانا سوريا

تدور أحداث المسلس في حقبة القرن السادس عشر حيث انتهى زمن المماليك على يد العثمانيين وما رافقها من أحداث وحقائق تاريخيّة

ويعتبر المسلسل من أحد أضخم الإنتاجات التاريخيّة في الفترة الأخيرة وتكثر فيها المؤثرات البصرية ويتوق الجمهور لمعرفة االنص الدرامي الذي يقدم خلال هذا العرض الذي يعتبر عالميا من حيث الانتاج والاخراج أبطالها النجم السوري محمود نصر والنجمة ديما قندلفت

.يلعب دور البطولة في أحداثه النجمان السوريان محمود نصر وديمة قندلفت إلى جانب النجم المصري خالد النبوي مع عدد من نجوم الفن العربي

ومن الفنانين السوريين المشاركين في العمل كندة حنا ورنا شميس منى واصف عبد المنعم عمايري رشيد عساف يحيى بيازي نادين تحسين بيك مصطفى سعد الدين حسن عويتي سعد مينة شادي جان علاء قاسم نجاح سفكوني علاء الزعبي ربيع جان فرزدق ديوب رامز الاسود ويزن السيد

“ممالك النار” من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج البريطاني بيتر ويبر ومن إنتاج شركة “جينوميديا” بمشاركة فريق عمل من مختلف المجالات