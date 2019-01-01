مصادر من الأمم المتحدة: اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة المقترح من قبل وفد الحكومة السورية

الإثنين, 4 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:28 | سياسة, عالمي

مصادر من الأمم المتحدة: اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة المقترح من قبل وفد الحكومة السورية

جهينة نيوز:

أكدت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أنه تم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة المقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية وهو بعنوان مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في الهيئة الموسعة لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.

وأضافت المصادر إن وفد الطرف الآخر لم يقدم أي مقترح حول جدول الأعمال وهو يخالف مدونة السلوك والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين.

وبينت المصادر أنه لن يكون هناك سوى جلسة واحدة اليوم ليتاح لأعضاء اللجنة العودة للكلمات التي طرحت خلال أعمال اللجنة الموسعة.


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