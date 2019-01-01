توقعات بعقد محادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن منتصف الشهر الجاري

جهينة نيوز:

قال عضو في برلمان كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تجريان جولة أخرى من المحادثات على مستوى فرق العمل بحلول منتصف الشهر الجاري لتسريع وتيرة التقدم قبل المهلة النهائية التي حددتها بيونغ يانغ والتي تنقضي في نهاية العام.

وكان مسؤولون كوريون شماليون وأمريكيون اجتمعوا الشهر الماضي في ستوكهولم للمرة الأولى منذ اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران على إعادة فتح محادثات نزع السلاح النووي التي تأجلت بعد انهيار قمة بين الزعيمين عقدت في فيتنام خلال شباط.

لكن المحادثات في السويد انهارت فيما قال مبعوث كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة لم تبد مرونة.

وقال المشرع الكوري الجنوبي لي إيون جاي بعد حضور جلسة مع جهاز المخابرات الوطني إن من المتوقع أن يلتقي الجانبان مرة أخرى بحلول أول كانون الأول لدفع المحادثات قبل المهلة النهائية التي حددتها كيم.

ولم ترد السفارة الأمريكية في سيؤول بعد على طلب للتعقيب بحسب مانقلت "رويترز".

وقال لي للصحفيين "يتوقع جهاز المخابرات الوطني أن تستأنف المحادثات هذا الشهر أو في أوائل ديسمبر على أقصى تقدير".