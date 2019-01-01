مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكشف عن بوستر الدورة الـ ٤١

جهينة نيوز:

كشف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال المؤتمر الصحفي، للاعلان عن فعاليات الدورة ال٤١ عن بوستر الدورة الجديدة ، الذي جاء عبارة عن سيدة، نظرا لاهتمام المهرجان بدور المرأة، بحسب قول حفظي

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

وخلال الفترة من 21 الى 26 من الشهر الحالي يقيم المهرجان النسخة الثانية من “أيام القاهرة لصناعة السينما” التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا