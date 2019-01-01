باسم السلكا يراهن على كاريس بشار ونجوميتها مع تيم حسن

جهينة نيوز:

تحدث كاتب ومخرج مسلسل العميد باسم السلكا في حديث إذاعي لإذاعة شام لإ إم عن قصة مسلسل العميد الذي يلعب الفنانان تيم حسن وكاريس بشار دور البطولة فيه

وقال السلكا في الحديث الإذاعي أن المسلسل يقع في ١٢ حلقة وتدور أحداثه حول عميد كلية في بيروت سوري الجنسية يتعرف إلى بطلة العمل كاريس بشار التي تلعب دور كاتبة روائية ضمن حادثة بوليسية تجمعهم أيضا ببديع أبو شقرا

وأضاف السلكا انه متفائل ويراهن على الثنائي تيم حسن وكاريس بشار التي وصفها بالمحترفة واللعيبة وقدمت الكثير للعمل وهي بغنى عن التعريف

يذكر أن تيم حسن نشر البوستر الدعائي للعمل أمس وظهر بشخصية جديدة تختلف تماما عن شخصية جبل شيخ الجبل فقد ظهرت الجدية على ملامحه كما انه اختصر من لحيته الكثيفة