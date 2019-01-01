سيارات جديدة تجعلك تنام على الطريق

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "تسلا" الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات عن تطوير منظومة الطيار الآلي، بحيث يمكن لقائد السيارة أن ينام على الطريق.

وأوضحت "تسلا"، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن طرحت تحديثا لنظام "الطيار الآلي" بسياراتها، بحيث يمكنه التعرف على "المخاريط المرورية"، وتجنبها.

كما يمكن لـ"طيار تسلا الآلي" أن يتعرف على أصعب العقبات على الطريق، مثل شخص داكن البشرة وسط الليل الحالك على الطريق السريع، واكتشاف الأعمدة على الطريق.

وأشارت إلى أن بتلك الطريقة يمكن لقائد السيارة أن ينام وهو مطمئن أن سيارته لن تصطدم بأي حدث طارئ، يمكن أن يقع على الطريق.

لكن في نفس الوقت حذرت تسلا السائقين، من أنهم يجب أن يكونوا متيقظين دوما، لأن تلك المنظومة آلية ولا تزال قيد الاختبار، حتى لا يتفاجئ قائد السيارة بأي حدث طارئ قد يتسبب في حادث مروري