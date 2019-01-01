إيقاف محمد الشرنوبي عن الغناء.. والسبب؟

جهينة نيوز:

قرّرت نقابة المهن الموسيقية في مصر إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي إلى حين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، بسبب نزاع كان مطروحاً أمام النقابة منذ عدة أشهر، وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب من عدم التزامه بتنفيذ العقد المبرم بينهما، ونظرت النقابة في هذا النزاع في ضوء أقوال المشتكية والمشكو منه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع ودياً أو قضائياً.

وأشارت دار الأوبرا المصرية إلى أن حفل الشرنوبي في 11 من شهر تشرين الثاني الجاري ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية قائم بدون أي تغيير بسبب اتفاق الأوبرا مع منتجته على الحفل